Destaques 01/07/2020 05:49 Número de 'casos ativos' de Covid-19 em Alta Floresta aumenta Foto: Reprodução/Internet O número de casos de Covid-19 aumentou em Alta Floresta, na última semana, em relação à semana anterior. Até o último sábado (26) foram confirmados 143 casos da doença para 176 o número de casos confirmados, nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim epidemiológico publicado pela prefeitura, o município tem 28 casos ativos e 143 pacientes recuperados. De acordo o boletim Epidemiológico até o momento a cidade possui 105 casos suspeitos 105. Entre eles, três pessoas estão internadas em estado moderado. Outros dois pacientes de outras cidades também estão internados em Alta Floresta. O município contabiliza cinco óbitos desde o início da pandemia. O Bairro Boa Nova figura entre os de maiores incidências no município ao lado dos setores B e F. Recomendações Atualmente, não existe vacina para prevenir a infecção pelo novo coronavírus. A melhor maneira de prevenir a infecção é evitar ser exposto ao vírus. Os sites da SES e do Ministério da Saúde dispõem de informações oficiais acerca do novo coronavírus. A orientação é de que não sejam divulgadas informações inverídicas, pois as notícias falsas causam pânico e atrapalham a condução dos trabalhos pelos serviços de saúde.

