Destaques 01/07/2020 13:13 Jornal MT Norte Covid-19: Câmara Municipal de Alta Floresta dá férias coletivas para funcionários e adianta recesso Foto: Divulgação A Câmara Municipal de Alta Floresta decidiu antecipar o recesso do mês de julho, que seria de 15 dias e fechar as portas. Na sessão de ontem, os vereadores votaram um projeto de resolução, com a mudança de calendário e deu férias coletivas para todos os funcionários por um período de 30 dias. A partir desta quarta-feira, a sede do poder Legislativo permanecerá fechada. O motivo alegado pelos vereadores é a pandemia do covid-19. Durante este período, caso haja necessidade, alguns servidores serão convocados. E pode haver convocação para sessões extraordinária. Nesta quarta-feira, a mesa diretora marcou uma sessão extraordinário para votar projetos considerados urgentes de autoria do poder executivo. Foi confirmado um caso positivo de coronavírus em uma funcionária da Câmara Municipal. Na sessão desta terça-feira, uma vereadora faltou a sessão, apresentando justificativas de problemas de saúde. No entanto, os comentários de colegas vereadores e de funcionários da Câmara, eram que a vereadora está com os sintomas do covid-19.

Veja também sobre Covid-19 Câmara Municipal de Alta Floresta férias coletivas funcionários adianta recesso Voltar + Destaques