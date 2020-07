Nova Monte Verde registra primeiro óbito por Coronavírus

Faleceu na capital do estado, a primeira vítima fatal de covid-19 do município de Nova Monte Verde. A família procurou a administração municipal, mas não foi possível o traslado para o município de Alta Floresta, onde a família pretendia realizar o sepultamento.

A confirmação da morte da senhora Irene da Aparecida Corrêa Silva de 53 anos foi feita a redação do site Nativa News pela secretária municipal de Saúde Karina Galdino. Conforme a secretária, o filho da vítima procurou no final da manhã desta quarta-feira (01) a ajuda necessária para o traslado do corpo. Recebido pela própria secretária e também a prefeita, Beatriz de Fátima Sueck Lemes.

De acordo com a secretária, o corpo deveria passar por uma série de procedimentos para o traslado, e que uma pessoa da família deveria estar presente em Cuiabá até as 16 horas desta quarta-feira. “O filho da senhora veio até Nova Monte Verde para ver se seria possível o traslado do corpo até Alta Floresta onde era da vontade da família enterrar a dona Irene junto com outros familiares já sepultados lá”, explicou Galdino, frisando que “Porém por não terem tempo suficientes para a preparação dos trâmites exigidos pela OMS em relação ao preparo do corpo e enterro dentro do período de 24h, decidiram que o corpo será enterrado em Cuiabá mesmo”.

Ainda em conversa com a redação do site, a administração pública lamenta a perca da senhora Irene da Aparecida Corrêa Silva, a primeira vítima grave de covid-19 do município.