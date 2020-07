Destaques 01/07/2020 17:09 Redação I Nativa News Coronavírus: Sobe para 11 casos confirmados em Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde registra 01 óbito Foto: Montagem Nativa News A secretaria municipal de Saúde confirmou, esta tarde no boletim epidemiológico que nas últimas 24 horas mais 2 casos de Coronavírus (Covid-19) foram confirmados em Nova Bandeirantes. Com isso, chegou a 11 casos confirmados da doença. Desses, um está em internado. Além disso, 33 pessoas são suspeitas de estarem com doença e 05 pessoas em acompanhamento e isolamento domiciliar e 01 óbito. Em Nova Monte Verde, faleceu na capital do estado, a primeira vítima fatal de covid-19 do município. A família procurou a administração municipal, mas não foi possível o traslado para o município de Alta Floresta, onde a família pretendia realizar o sepultamento. A confirmação da morte da senhora Irene da Aparecida Corrêa Silva de 53 anos foi feita a redação do site Nativa News pela secretária municipal de Saúde Karina Galdino. De acordo com a secretária, o corpo deveria passar por uma série de procedimentos para o traslado, e que uma pessoa da família deveria estar presente em Cuiabá até as 16 horas desta quarta-feira. “O filho da senhora veio até Nova Monte Verde para ver se seria possível o traslado do corpo até Alta Floresta onde era da vontade da família enterrar a dona Irene junto com outros familiares já sepultados lá”, explicou Galdino, frisando que “Porém por não terem tempo suficientes para a preparação dos trâmites exigidos pela OMS em relação ao preparo do corpo e enterro dentro do período de 24h, decidiram que o corpo será enterrado em Cuiabá mesmo”. A novidade do boletim epidemiológico é que após três dias de aumentos consecutivos, a Prefeitura, por meio da Vigilância Epidemiológica, anunciou nesta quarta-feira (01) que a cidade manteve o número de casos confirmados de coronavírus. De acordo com o boletim, a cidade possui 41 notificações de síndromes gripais das quais 7 casos são suspeitos de coronavírus, 25 descartados e 09 casos são confirmados, destes 04 recuperados, 04 em tratamento domiciliar, 01 óbito. Recomendações e cuidados - Evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas; - Usar máscara quando sair de casa; - Evitar aglomerações; - Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool; - Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; - Evitar contato próximo com pessoas doentes. Ficar em casa quando estiver doente; - Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo; - Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.

