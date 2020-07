Destaques 02/07/2020 05:57 Arão Leite/Jornal da Cidade Alta Floresta: casal se desespera ao acordar e ver bebê morto na cama Uma família acordou desesperada ontem quarta-feira (01) no bairro Boa Nova 3, em Alta Floresta. Tudo começou quando o casal que dormia no quarto e tinha junto uma criança de apenas dois meses, percebeu que o bebê estava sem sinais vitais. O momento foi de choro, gritos e pedido de socorro. Corpo de Bombeiros ainda foi acionado, mas a logo houve a constatação de que a recém nascida tinha falecido. O corpo foi encaminhado ao IML e a mãe para o Hospital Regional, em estado de choque. A Polícia Civil foi acionada e encaminhou o pai para a Delegacia em busca de mais informações sobre o ocorrido. O homem, que atua na construção civil, é pai de outros cinco filhos e na casa onde residem, todos estavam em pânico devido à tragédia. Uma fonte comentou que a família na noite anterior se recolheu para dormir por volta das 22 horas. Quando próximo das sete horas da manhã, que acordaram, perceberam que a bebezinha que completou dois meses de vida no último dia 27, estava totalmente desacordada. O caso deve ser apurado pela Polícia Civil

