Destaques 02/07/2020 18:45 LPB - Lucia Paes de Barros - Assessoria de Comunicação Alta Floresta: Fundação Ecológica Cristalino venderá fotos de natureza para arrecadar fundos para famílias carentes Depois de lançar a ação ‘Sou Cristalino’, que converte hospedagens em cestas básicas para famílias em estado de vulnerabilidade, o hotel Cristalino Lodge, no município de Alta Floresta, Sul da Floresta Amazônica, no Mato Grosso, anuncia a criação de mais uma ação de responsabilidade social. A iniciativa ‘Cristalino em Casa’ visa a comercialização de belas e exclusivas fotos tiradas na Reserva Particular do Patrimônio Natural do Cristalino Lodge pelo renomado fotógrafo João Paulo Krajewski, especialista na captação de imagens da vida selvagem e produtor de documentários para a BBC e Discovery Chanel. As fotografias já estão disponíveis para a venda e custam a partir de R$ 610,00. O lucro das vendas será destinado ao auxílio das famílias carentes do município de Alta Floresta por meio da Fundação Ecológica Cristalino. Serão colocadas à venda apenas 100 unidades de cada foto. As Fine Arts serão impressas em papel Canson com qualidade digna de impressões de museus para ter um belíssimo quadro em sua casa. As imagens estarão disponíveis em dois tamanhos diferentes: 40 x 60 cm e 60 x 90 cm. Todas as artes contarão com certificado de autenticidade da imagem, características da imagem e de produção. Valores de frete já estão inclusos para todo o Brasil. Para envios internacionais, entre em contato conosco. O lucro da venda será destinado para a compra de cestas básicas completas, além de produtos de higiene pessoal e máscaras de proteção para COVID-19 elaboradas por costureiras locais. Estima-se que pelo menos 100 famílias serão beneficiadas com esta ação e outras atividades promovidas pelo Cristalino Lodge em parceria com a Fundação Ecológica Cristalino As imagens poderão ser adquiridas por meio do site:

http://cristalinolodge.com.br/pt/conservation-education/cristalino-em-casa sou cristalino (voucher solidário) Além da compra das imagens, o Cristalino Lodge também oferece vouchers promocionais. O desconto é de 20% e os vouchers poderão ser usados até dezembro de 2021, exceto Natal 2020, Ano Novo 2020/21 e o Carnaval 2021. Para cada voucher adquirido, você ajudará na doação de cestas básicas desta campanha. A ação visa contribuir para a valorização do Cristalino Lodge enquanto experiência acolhedora na Amazônia, estimulando viagens futuras por meio de descontos e gerando um círculo virtuoso de solidariedade, união e empatia por meio da doação de cestas básicas, produtos de higiene pessoal e brinquedos para famílias carentes do município de Alta Floresta neste delicado momento.

Veja também sobre Alta Floresta Fundação Ecológica Cristalino famílias carentes Mato Grosso Voltar + Destaques