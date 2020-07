Mortes por coronavírus em MT disparam e saltam de 67 para 665 casos em um mês

Já nesta quarta-feira (1º), um mês depois, Mato Grosso tinha 17.401 casos confirmados da Covid-19, sendo registrados 665 óbitos em decorrência do coronavírus no estado.

Dentre os 20 municípios com maior número de casos de Covid-19, estão Cuiabá (4.190), Várzea Grande (1.379), Rondonópolis (1.287), Sorriso (726), Primavera do Leste (659), Tangará da Serra (633), Lucas do Rio Verde (617), Nova Mutum (465), Sinop (441), Pontes e Lacerda (436), Campo Verde (357), Confresa (319), Cáceres (296), Barra do Garças (239), Colíder (217), Campo Novo do Parecis (217), Querência (210), Sapezal (181), Jaciara (161), Alta Floresta (158) e Nossa Senhora do Livramento (157).