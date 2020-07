Destaques 03/07/2020 09:18 Alta Floresta: Mulher é assassinada a tiros em frente de casa Foto: Divulgação Uma mulher de 46 anos foi assassinada na noite de ontem (02) no bairro Vila Nova em Alta Floresta. Alvo de vários disparos de arma de fogo, a mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com registro da Polícia Militar, testemunhas relataram que a vítima estava em frente a residência com uma criança no colo no momento em que quatro indivíduos chegaram em duas motocicletas, um garupa desceu e disse à vítima que entregasse a criança para a testemunha, quando a criança foi entregue, vários disparos foram feitos contra a mulher. Após os disparos contra a vítima, o suspeito voltou para a motocicleta, antes de deixar o local mais dois disparos foram feitos para o alto. O quarteto tomou rumo ignorado. Rondas foram realizadas, mas os suspeitos não foram localizados. O caso foi registrado e segue sendo investigado pela Polícia Judiciária Civil.

Veja também sobre Alta Floresta assassinato Mato Grosso Vila Nova Bairro Voltar + Destaques