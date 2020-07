Nova Monte Verde adota novo protocolo para tratamento de covid-19

Ao longo das últimas semanas, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Monte Verde vem adotando procedimentos para a identificação dos casos suspeitos do coronavírus e ainda a distribuição dos Kit’s Covid. Um novo protocolo adotado busca dar agilidade de resposta à doença.

Com a chegada de cinco novos médicos para atender a rede pública de saúde, a secretária Karina Galdino buscou medidas de prevenção e combate a doença. “Nós fizemos uma reunião com todos os médicos dos PSF’s e também os novos médicos que chegaram agora para atender na Unidade Mista, inclusive nós temos aqui a doutora Letícia, que está especializada na área do covid”, destacou a secretária.

A reunião entre os servidores da saúde definiu que a médica, que atende no PSF, como a demanda do PSF está pequena, nas horas vagas se dedica a Ala Covid para fazer os atendimentos. “Então de acordo com essa reunião, os protocolos estão tendo muitas alterações, tudo é muito incerto, então temos que ir trabalhando à medida que as necessidades vão aparecendo”, apontou a secretária frisando que a principal mudança no protocolo se aplica a distribuição dos kits.

“Então hoje o protocolo mudou em relação a medicação, nós estávamos oferecendo, a princípio, a todas as pessoas que apresentassem síndrome gripais, por conta de ter sido acrescentada neste Kit Covid a cloroquina, hoje a gente está oferecendo a cloroquina, a azitromicina, invermectrina, dipirona e ambroxol, então essa medicação está tendo eficácia nas pessoas que estão positivando, então o protocolo agora foi alterado, o Kit Covid só vai ser entregue para as pessoas que testarem positivo”, pontuou Karina Galdino.

A secretária destaca ainda que pessoas que procuram as unidades com síndrome gripal antes de realizar o teste, receberão um kit de medicamentos composto de xarope, analgésico e antitérmico para auxiliar no tratamento dos sintomas até a data de coleta do material para exame. “A pessoa vai ser acompanhada todos os dias por telefone, pela enfermeira da unidade do seu setor, até que seja marcada a data da coleta do teste, então quando for pra ser coletado teste, esse paciente vai passar novamente pela consulta com o médico, testando positivo ela vai ser afastada e vai levar o kit covid. Testou negativo, a pessoa não tem mais sintoma nenhum, a pessoa vai ser liberada do isolamento social. Então esse agora é o novo protocolo adotado pelos médicos”.

Quanto ao isolamento social, a secretária destaca a importância do paciente que apesentar síndrome gripal (febre, coriza, tosse, falta de ar) procurar atendimento médico e passar pela avaliação para então a identificação da necessidade, ou não, de manter o isolamento. “Se pela avaliação médica, o médico entender que pode ser covid, ele vai fazer o afastamento dessa pessoa, cerca de 10 dias, que é o prazo dos sintomas até a data da coleta do teste, para que ela volte para uma nova consulta. Se essa pessoa está com sintomas de covid e existem outras pessoas na mesma casa, o correto é que todos façam o isolamento social, mas é importante que essa decisão parta do diagnóstico médico, ele que pode dizer que a pessoa e a família devam ficar em isolamento. É importante que estas pessoas digam ao médico as pessoas que residem com ela”, concluiu a secretária de saúde Karina Galdino.