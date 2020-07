Destaques 03/07/2020 20:38 MT Esporte COVID 19 - Alta Floresta perde mais um grande profissional Foto: Divulgação Alta Floresta perdeu hoje mais um grande profissional para essa que é uma das maiores pandemias dos últimos tempos. Heysller Zanini Gonçalves, que atuou como técnico de enfermagem no Hospital Regional Albert Sabin por mais de 10 anos faleceu na capital do estado. Em busca de melhorar sua capacidade profissional, Heysler se mudou para o município de Sinop e ingressou na UFMT. De lá foi para a capital do estado juntamente com a esposa e acabaram juntos contraindo o novo corona vírus. Sua esposa, Luciana Hemkemeier, se recuperou mas, infelizmente, Zanini foi internado em uma UTI na última semana na capital do estado e teve seu quadro agravado vindo a falecer nessa sexta (3). Heysler Zanini era amante do Jiu Jitsu onde integrava a Academia Gracie Barra de Alta Floresta. "Grande irmão Heysller com coração apertado venho me despedir deste AMIGO, pessoa de confiança um Um grande guerreiro que passou em nossas vidas para nos alegrar, sempre de alto astral conheceu o jiu-jítsu e junto com sua esposa perderam muitos kilos e viviam felizes na prática esportiva.

Que tiveram que parar para que o Sonho da faculdade dele que era fazer veterinária fosse realizado e como sempre Ele foi sucesso e estava em CUIABÁ trabalhando já após ter se formado em sua especialidade. Com certeza ele fez bem tudo que se propôs a fazer foi um campeão!

Exemplo de pessoa dedicada, infelizmente não pudemos estar mais juntos no tatame mas sei que o de quer que ele esteja vai continuar fazer sucesso pois ele sempre será meu AMIGÃO DETERMINADO! Só peço agora que a família seja amparada e abençoada, pois nosso anjo 👼🏻 está no céu!! Meus sentimentos a todos os familiares", finalizou Ohta. Em nota o SISPUMAF (Sindicato dos Servidores Públicos de Alta Floresta) lamentou a morte do ex-servidor altaflorestense, que havia deixado o quadro de funcionários da Prefeitura de Alta Floresta recentemente. Confira a nota: "Alta Floresta perde um profissional de ouro, Heysler foi técnico de enfermagem no hospital Regional de Albert Sabin por mais de 10 anos e era uma das pérolas mais puras daquele hospital, muitas pessoas receberam o seu serviço impecável para se curarem e hoje nos despedimos dele, vítima da Covid-19... Descanse em Paz"

