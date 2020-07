Destaques 03/07/2020 20:54 Redação I Nativa News Alta Floresta: Camionete com cinco pessoas capota na MT-325 Foto: Reprodução Duas pessoas foram socorridas e levadas ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin após veículo capotar na rodovia MT-325 no início da tarde desta sexta-feira (03). O veículo S-10, com cinco ocupantes, seguia da Pista do Cabeça sentido a Alta Floresta. O motorista perdeu o controle da direção e acabou capotando, saindo da via. Um homem de 52 anos e uma mulher de 38, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros com escoriações se queixando de dores pelo corpo. Os outros três ocupantes não foram lesionados com o acidente, portanto não precisaram de socorro médico. O caso foi registrado pouco após o meio dia.

