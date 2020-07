PARANAÍTA: Envolvido em arrombamento do banco Bradesco entrega comparsas

Um jovem de nome Sandro, identificado como um dos envolvidos ao arrombamento do Banco do Bradesco na cidade de Paranaíta – 60 KM de Alta Floresta- , fez uma verdadeira delação de todos os outros participantes na ação criminosa praticada no último final de semana. Em um leito de hospital, sendo ouvido segundo informações, por uma autoridade, ele detalha como foi arquitetado plano e qual função de cada criminoso.



Morador de Paranaíta, Sandro diz que estava desempregado e foi convidado por um primo a entrar no ‘esquema’. Sua participação seria no dia do furto, ficar monitorando a movimentação da Polícia Militar quando saísse do quartel. Ele iria ganhar conforme fosse o volume do furto. Já o primo, com outro comparsa, daria apoio com um carro de fuga. Outros dois elementos entrariam no banco, desligariam os alarmes, arrombariam os cofres e pegariam o dinheiro, enquanto mais dois ficariam do lado de fora, vendo a movimentação e prontos para avisarem se estivesse chegando alguém.



Os dois que ficariam do lado de fora seriam pessoas também moradoras de Paranaíta, responsáveis pelas informações privilegiadas. No total segundo o delator, seriam pelo menos sete envolvidos. E os nomes, conforme vídeo, foram repassados à polícia. São três suspeitos de Paranaíta, três de Alta Floresta e um da cidade de Peixoto de Azevedo.



Sandro disse ainda que quando o alarme disparou que deu tudo errado, recebeu a ligação do primo para ir até uma estrada e atear fogo em um dos veículos e assim fez. Mas o elemento assegurou que não tinha arma e que não sabia de armamento usado pelo bando. Só que a Polícia Militar registrou possível uso de fuzil 762 e pistolas 9 milímetros. Porém, nenhuma arma foi apreendida.



Sandro quando preso acabou sendo alvejado na perna. Os outros comparsas fugiram por mata. Mas os dois que teriam passado informações privilegiadas foram detidos, ouvidos e depois liberados. A Polícia no entanto, busca elementos para liga-los ao crime.

A Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o vazamento do vídeo, mas fontes asseguram que as informações passadas pelo suspeito foram todas passadas à polícia.