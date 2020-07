Destaques 04/07/2020 17:20 Águas Alta Floresta realizará neste domingo procedimento técnico na estação de tratamento A Águas Alta Floresta realizará neste domingo, 5 de julho, uma parada programada nas operações da estação de tratamento de água da cidade. O procedimento técnico em engenharia sanitária é de inspeção e limpeza preventiva dos decantadores da ETA, necessário para a manutenção da alta qualidade do tratamento da água fornecida à população alta-florestense. Conforme explica a gerência da concessionária, também serão higienizadas as calhas coletoras da água decantada no processo de tratamento. Essas ações trarão melhorias no sistema de abastecimento da cidade.

O início dos trabalhos está programado para as 6h deste domingo, com a conclusão prevista para as 9h. Os profissionais já estão mobilizados para assegurar esse rápido tempo à manutenção técnica, garantindo, assim, o menor impacto possível ao abastecimento à comunidade.

A Águas Alta Floresta lembra a todos a importância do consumo consciente de água, evitando-se desperdícios. Consumir água com responsabilidade é sustentabilidade, cuidado com o meio ambiente. Em caso de dúvidas ou precisando de algum serviço da concessionária, os canais de atendimento são: 0800 400 0504, o WhatsApp (17) 9 9641-3259 e o site iguasa.com.br/alta-floresta.

