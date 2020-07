Destaques 05/07/2020 08:02 Jornal da Nova BR 267: Carreta carregada de cerveja que seguia para Alta Floresta capota em Arapongas (PR) Foto: Jornal da Nova Uma carreta com placas de Maringá (PR), carregada com latas de cerveja capotou na manhã deste sábado (4), na BR-276 entre Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina a Nova Alvorada do Sul. O motorista ficou preso nas ferragens e o passageiro saiu ileso. O acidente aconteceu por volta das 7h na altura do km 175, próximo do posto Gauchão. O motorista, de 27 anos, seguia pela rodovia sentido a Nova Alvorada do Sul, quando perdeu o controle direcional vindo a capotar em seguida. Ele ficou preso nas ferragens e seu companheiro de viagem conseguiu sair ileso. Equipes do Corpo de Bombeiros de Nova Alvorada do Sul, bem como de Casa Verde e da sede Nova Andradina, foram acionadas. Foram mais de seis horas de trabalho de desencarceramento para retirar o motorista das ferragens. Depois do resgate a vítima, que ficou com a perna presa, aparentemente teve escoriações leves, foi encaminhada ao Hospital Municipal Francisca Ortega, em Nova Alvorada do Sul. O veículo foi carregado com caixas de lata de cerveja em Arapongas (PR) e seguia para Alta Floresta (MT). A PRF (Polícia Rodoviária Federal) também atendeu a ocorrência e orientou o trânsito, pois muitas pessoas se aglomeraram com interesse na carga.

