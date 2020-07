Destaques 05/07/2020 10:26 Redação I Nativa News Alta Floresta: Homem é detido por disparo e porte ilegal de arma de fogo Após denúncia de disparo de arma de fogo no bairro Santa Maria em Alta Floresta, Força Tática da Polícia Militar retirou uma arma e munições de circulação. O caso foi registrado por volta das 19h30 na noite de sábado (04), um homem foi detido. Durante patrulhamento tático pelo bairro a equipe foi informada por terceiros que em uma residência havia acontecido disparo de arma de fogo. No local estavam o suspeito com sua família, feita a abordagem, durante a revista, foi encontrada na cintura do suspeito uma garrucha calibre 0.22. Além da arma, a mulher do suspeito entregou um caixa contendo 50 munições, informando que estava em pose do suspeito. Diante os fatos o homem foi conduzido à Central de Operações da Polícia Militar, caso registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

