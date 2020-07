Destaques 06/07/2020 05:19 Programa Adote uma Nascente ganha ações de manutenção e prevenção ao fogo em Alta Floresta Com objetivo de preservar, conservar ou restaurar as áreas que possuem nascentes, lagoas em áreas públicas, no município de Alta Floresta, várias nascentes e cursos d’água são adotados por Padrinhos e Adotantes. A Nascente Ipiranga, localizada no Bairro Ipiranga, foi um dos exemplos de manutenção. Em conjunto com a Direção de Meio Ambiente, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, a empresa Água Alta Floresta – Iguá Saneamento e a Associação de Veículos Antigos de Alta Floresta, respectivamente Padrinho e Adotante, efetivaram a roçada do capim existente no entorno daquela nascente. Segundo o gerente operacional da Águas Alta Floresta, Christopher Alves "O programa Adote uma Nascente é uma ação fundamental na preservação dos recursos hídricos, especialmente do manancial Taxidermista, de onde captamos a água para o tratamento e abastecimento do município de Alta Floresta. Especialmente neste período de estiagem, onde a água disponível no manancial reduz significativamente, ações como esta são muito importantes, além de toda a conscientização da população para o uso racional da água". Em nome da AVAAF (Associação de Veículos Antigos de Alta Floresta) adotante da Nascente do Ipiranga, Edemar Renosto, ressaltou a importância do programa Adote Uma Nascente. “Como adotante agradecemos a parceria. É um projeto a médio prazo e para seu sucesso tem que ser bem planejado. Este período de secas que não nos permite plantar mais árvores requer paciência, e vejo esta programação realizada juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, com a limpeza do local como mais um empenho para os devidos fins, ainda como brigadistas de combate a incêndio entendo a importância desta minimização de áreas de risco. Enfim agradecemos a oportunidade de entrarmos numa ação tão relevante, como essa". O coordenador de Projetos Ambientais na Direção de Meio Ambiente, José Alesando Rodrigues sinaliza que “Ações como essa realizadas em conjunto com entidades padrinho e adotante, fortalece ainda mais a gestão ambiental do município, além de conservar um patrimônio público, que pertence a todos nós Altaflorestense que são as áreas públicas de nascente”. Para a Diretora de Meio Ambiente e presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente (Comdema), Gercilene Meira Leite, "Ações de limpeza do capim nas áreas de preservação ambiental é de extrema importância para evitar possíveis focos de incêndio. Lembrando sempre que cuidar da saúde ambiental é condição essencial para a saúde humana".

