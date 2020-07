Destaques 06/07/2020 17:37 Só Notícias/David Murba Sorriso, Alta Floresta e Sinop têm os preços mais altos da gasolina em Mato Grosso Foto: Divulgação Sorriso lidera o ranking da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) com o valor mais caro praticado no mercado com a venda de gasolina. O município registrou preço médio de R$ 4,083 por litro. O menor encontrado foi de R$ 3,860 e o maior R$ 4,399. A agência pesquisou 10 postos no município e também apurou os preços em outras sete cidades em Mato Grosso. Só Notícias constatou que Alta Floresta aparece na seqüência com preço médio do combustível de R$ 4,063. A ANP registrou que em alguns postos ainda é possível abastecer e pagar R$ 3,799 o litro, mas em outros o valor pode chegar aos R$ 4,344, que foi o maior preço encontrado. No município, também foram apurados 10 postos. Já em Sinop, o preço médio é mais barato R$ 3,890. Dependendo do posto, o motorista poderá completar o tanque por R$ 3,600, que é o preço mínimo. Já em outros, passam dos R$ 4,399. Em Várzea Grande é possível encontrar o litro do combustível por R$ 3,468 e R$ 4,139. Em Cáceres, o menor preço praticado no mercado é de R$ 3,709 e o maior encontrado pela agência foi de 4,009.

