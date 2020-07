Destaques 06/07/2020 18:31 Unemat fará seleção de ingressantes 2020/2 com notas do Enem 2017-2019 A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) aprovou na última sexta-feira (3) em forma de regime emergencial, o modo simplificado de seleção 2020/2 para o ingresso de novos acadêmicos. Excepcionalmente, a Unemat utilizará as notas do Enem das edições de 2017, 2018 e 2019 ao invés do seu tradicional vestibular. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Conepe) avaliou e aprovou a medida por entender que a situação sanitária imposta pela pandemia de Covid-19 inviabilizou a realização do vestibular próprio em tempo hábil. A Unemat adota como formas de seleção para ingresso na graduação o Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e o vestibular próprio tradicional. O SiSU é adotado para ingresso no primeiro semestre letivo de cada ano e o vestibular próprio para ingresso no segundo semestre letivo. Esta seleção excepcional será feita pela própria Unemat, não pelo SiSU. As datas para as inscrições ainda não foram definidas. Basta acompanhar nosso site, nossa página do Facebook e nosso perfil do Instagram que divulgaremos assim que tivermos novidade Site: http://www.novoportal.unemat.br/

