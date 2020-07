Destaques 07/07/2020 06:17 Arão Leite/J. Cidade EXECUÇÃO: Polícia de Alta Floresta trabalha para identificar assassinos de Maria Betanha Foto: Divulgação A morte da comerciante e moradora do bairro Vila Nova, no município de Alta Floresta é investigada através de uma apuração minuciosa da Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar e Divisão de Homicídio, da Polícia Judiciária Civil. Maria Betanha Moraes foi alvo de pelo menos quatro disparos. Duas motos e quatro elementos foram até sua casa. Um suspeito desceu e executou o crime.

O momento foi testemunhado por várias pessoas. Todos estão com medo e o silêncio tem prevalecido na vizinhança onde o assassinato ocorreu. Polícias Militar e Civil atuam no caso desde que acionadas na noite de quinta-feira, dia 2 de julho. Naquela ocasião a mulher estava conversando na frente de sua residência. A nora e uma vizinha estavam no local onde Betanha segurava um netinho no colo. Mas quando os elementos chegaram ordenaram que ele entregasse a criança à outra pessoa, pois iria morrer ali.

Os bandidos cometeram a execução e saíram, com um deles, ainda atirando para cima. Betanha foi levada ao Hospital Regional pelo marido, mas não houve tempo para socorro. “Eu estava dentro de casa quando ouvi os tiros e fui correndo para fora. A peguei e levei para o hospital, mas ela já não respondia mais nada. Foi desacordada”, lembra.

O caso pode ter desdobramento nas próximas horas.

