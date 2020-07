Destaques 08/07/2020 05:54 Kleverson Souza Secretaria de Comunicação/TCE-MT Alta Floresta: Alunos do curso de Tecnologia em Investigação Forense e Perícia Criminal participam do TCEstudantil Virtual Foto: Divulgação Alunos do curso de Tecnologia em Investigação Forense e Perícia Criminal da instituição de ensino Uniasselvi de Alta Floresta, participaram nesta terça-feira (7), do programa TCEstudantil Virtual, realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), durante a 9ª sessão ordinária do Tribunal Pleno por videoconferência. Essa foi a primeira vez que estudantes deste curso de ensino superior participaram do TCEstudantil. De acordo com a professora da Uniasselvi, Lucilene Tizo Petri, o objetivo de estimular a participação dos alunos do curso de Tecnologia em Investigação Forense e Perícia Criminal foi pelo fato de terem matérias na grade de ensino como de Ética, Direitos Humanos, Constitucional. “A intenção da participação no programa TCEstudantil foi pelo fato do nosso curso ter as matérias de Ética, Direitos Humanos, Constitucional, então achei interessante para os alunos estarem adquirindo conhecimentos”, afirmou a professora. Durante essa edição do TCEstudantil, 16 inscrições foram realizadas por pessoas de Cuiabá, Alta Floresta, Carlinda e Paranaíta, sete e-mails recebidos e 86 acessos no Youtube. O TCEstuantil é realizado por meio da Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolvimento da Cidadania (SAI) do TCE-MT. O programa existe há quase duas décadas e precisou se reinventar por conta da Covid-19 para continuar cumprindo seus objetivos. A gerente do projeto na SAI, Pamela Bonate, avaliou que a participação dos alunos foi muito positiva. “A professora nos inseriu no grupo de whatsapp do curso e tivemos bastante interação. O chat do programa aconteceu no próprio grupo. Achei interessante e melhor estar em contato direto com os alunos, porque mediante as perguntas, a resposta precisava ser imediata também”, comentou.

