Destaques 08/07/2020 15:57 www.pnbonline.com.br Romoaldo Júnior deverá voltar à suplência após exoneração de Allan Kardec Foto: Reprodução O secretário estadual de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), Allan Kardec (PDT), pediu exoneração do cargo para reassumir o mandato de deputado estadual ao qual foi reeleito em 2018 com 18.629 votos. De acordo com o Governo do Estado, o nome do novo titular da pasta "está sendo avaliado". Licenciado da Assembleia Legislativa, assumiu no dia 6 de fevereiro de 2019 o cargo de secretário. No ofício nº 626/2020, Allan comunica o governador Mauro Mendes (DEM) sobre a decisão. O deputado estadual Romoaldo Júnior (MDB) estava no cargo e agora deverá voltar à suplência. A volta de Allan à Assembleia tem a ver com a reforma da Previdência dos servidores públicos de Mato Grosso, que será votada nos próximos dias. Uma série de novas emendas foram propostas pelos deputados e o Governo tem tido dificuldade em aprovar o texto na Casa. Segundo o governo do Estado, a meta é impedir que o déficit da previdência se acumule e aumente com o passar dos anos, onerando ainda mais o caixa do Estado. Segundo o MTPrev, atualmente o déficit financeiro, valor que falta no caixa da Previdência para pagar os aposentados nos próximos 10 anos, está estimado em R$ 31 bilhões. Veja o pedido de exoneração:

Veja também sobre Romoaldo Júnior Alta Floresta suplência Deputado Allan Kardec Cultura Mato Grosso Voltar + Destaques