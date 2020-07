ABASTECIMENTO E ESTIAGEM: Águas Alta Floresta reforça importância dos reservatórios individuais

Em Mato Grosso, o segundo semestre do ano traz consigo a elevação das temperaturas, somada à queda na umidade do ar e à forte redução de chuvas. Em todas as regiões do Estado, a estiagem vai ganhando lugar e mudando a paisagem. Em 2020, ao mesmo tempo em que isso acontece, os casos de COVID-19 aumentam, fazendo com que os cuidados com a higiene se tornem cada vez mais importantes. Atenta a esse cenário, a Águas Alta Floresta ressalta um relevante aspecto, diretamente ligado ao processo de abastecimento de água: a importância da instalação e da correta manutenção das caixas d'água nas residências e unidades comerciais do município.

O Decreto municipal nº 670/2002, com alterações introduzidas pelo Decreto nº 1631/2004 (regulamento de serviços da concessionária) estabelece, no artigo 58, que "Em toda edificação dotada de ligação de água do sistema público, é obrigatória a existência de reservatório(s) com capacidade suficiente para abastecer todos os habitantes do(s) domicílio(s) existente(s) no prédio, durante 01 (um) dia, no mínimo". A reservação, observa a concessionária, colabora com a continuidade do abastecimento de cada unidade consumidora. "Ter uma caixa d'água em casa ou no comércio traz a segurança de que o cliente poderá manter o consumo de água tratada mesmo que ocorram intercorrências, como a falta de chuva, por exemplo, que impacta diretamente os mananciais de onde vem a água que abastece o município", aponta André Silva, diretor operacional da empresa.

Alta Floresta conta com 100% de cobertura de água, o que significa que todas as residências, comércios e instituições têm acesso à rede pública de abastecimento. A operação do sistema demanda, de tempos em tempos, a realização de serviços de manutenção e melhorias. Essas ações podem, eventualmente, requerer breves interrupções, momentâneas, nas atividades de captação, tratamento ou distribuição de água – situações em que contar com uma caixa d'água beneficia diretamente a rotina de consumo de cada família ou organização.

Limpeza da caixa d'água

A água tratada entregue em cada unidade consumidora em Alta Floresta obedece a todas as normas de qualidade estabelecidas pelo Ministério da Saúde, sendo apropriada ao consumo humano. Por ano, mais de 26 mil testes são realizados pela concessionária para atestar a qualidade do produto. No entanto, é fundamental que, em cada unidade consumidora, os clientes façam a correta manutenção das caixas d'água.

Conforme a recomendação de especialistas, respaldada pelo Ministério da Saúde, os reservatórios internos precisam de limpeza a cada seis meses. Tal medida auxilia na prevenção da contaminação da água por germes, bactérias, vírus, entre outros poluentes. "Assim como a caixa d'água é aliada na continuidade do abastecimento, a limpeza é primordial na manutenção dos padrões de qualidade. Por isso, além da limpeza, indicamos aos clientes o correto tamponamento dos reservatórios que, além de evitar a contaminação da água, é medida de prevenção contra a dengue", completa André Silva.

Para saber mais sobre os procedimentos de limpeza da caixa d'água, basta acessar o site da Águas Alta Floresta (https://www.iguasa.com.br/alta-floresta/informacoes-para-voce).

Sobre a Águas Alta Floresta: Por meio de concessão plena com validade de 30 anos, a Águas Alta Floresta assumiu os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município em 2002. A empresa atende a cerca de 51 mil pessoas e tem como objetivo universalizar o acesso da população à água de qualidade e à coleta e tratamento de esgoto. Desde 2017, faz parte da Iguá Saneamento, companhia que está presente em 37 municípios brasileiros e que alcança 6 milhões de pessoas com o compromisso de ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil.

Sobre a Iguá Saneamento: A Iguá Saneamento, controlada pela IG4 Capital, atua no gerenciamento e na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, por intermédio de concessões e de parcerias público-privadas. Atualmente, está presente em 37 municípios de cinco estados brasileiros: Alagoas, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo e Paraná, por meio de 18 operações que somadas beneficiam 6 milhões de pessoas. O alcance dos serviços prestados pela companhia a coloca entre os principais operadores privados do setor de saneamento do país. Em 2019, foi eleita pelo terceiro ano consecutivo uma ótima empresa para se trabalhar pela consultoria Grate Place to Work (GPTW). Atualmente, emprega cerca de 1,5 mil pessoas. O nome Iguá é uma referência direta ao universo em que atua: em tupi-guarani, “ig” que dizer água. www.iguasa.com.br.