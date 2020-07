Destaques 09/07/2020 08:54 Arão Leite/J. Cidade EXPEDIENTE EXTRA: Cemitério em Alta Floresta fica aberto até 23 horas para enterro de vítima de covid-19 Foto: Radio Bambina FM Um comerciante da cidade de Apiacás foi mais uma vítima que morreu da região de Alta Floresta que morreu de coronavírus. O homem de 58 anos estava em tratamento na capital onde acabou falecendo na segunda-feira.

As recomendações do Ministério da Saúde, segundo informações, é de sepultamento imediato ou em no máximo até 24 horas seguindo todas as recomendações de segurança. E assim um empresa de serviço funerário pegou o corpo e trasladado para a região norte. “Segundo a gente ficou sabendo, não tinha transporte adequado daqui para Apiacás e por isso, seus familiares que são na maioria daqui e da cidade de Carlinda, preferiram por sepultar em Alta Floresta”, informou uma fonte ligada ao cemitério municipal jardim da saudade, que ficou aberto até às 23 horas para sepultamento do corpo.

Muita gente vendo o cemitério aberto à noite achou estranho. Geralmente o local só fica com portões abertos até às 17 horas, mas na segunda-feira foi atípico e vários carros chegavam a todo momento. Eram familiares e conhecidos do comerciante querendo desejar, mesmo que de longe, o último adeus a Antônio Soares dos Anjos.

