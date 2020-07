Destaques 10/07/2020 07:13 Assessoria de Imprensa Educação a distância proporciona uma nova realidade aos lares de Nova Monte Verde Foto: Divulgação A educação a distância proporciona uma nova realidade nos lares do município de Nova Monte Verde, com várias possibilidades e problemáticas. A rotina em casa mudou, as crianças não vestem o uniforme escolar e vários pais também não saem para trabalhar. Mas as aulas de muitas crianças e adolescentes continuam, na modalidade de Educação à Distância (EaD), e todos da família precisam se adaptar ao novo modelo. Em Nova Monte Verde esse cenário deve continuar enquanto perdurar a pandemia. As unidades de ensino se organizaram para a distribuição de material, entre as estratégias da Secretaria de Educação, está a formação de grupos em aplicativo de mensagens instantâneas, WhatsApp, para a interação entre pais e professores, com orientações e distribuição de material áudio visual para auxiliar neste ensino à distância, assim mantendo as crianças e adolescentes ativos na educação escolar. Confira o cronograma: Centro Educacional Futuro Feliz está disponibilizando atividades impressas para os alunos de 15 em 15 dias. Entregaremos na semana que vem, 13 à 17 de julho, depois na semana do dia 27 à 31 de julho. As Escolas do Campo: Dom João VI, Alto Paraíso e Emílio Zaproni, sendo Salas Anexas Fazenda Itamarati e Comunidade Bela Manhã, entregam atividades impressas de 15 em 15 dias seguindo orientação da Secretaria Municipal de Educação. Além das atividades impressas, um grupo professoras mantem grupo através Whatsapp para orientação das atividades dos livros Didáticos e as próprias atividades impressas. Os professores também estão fazendo vídeo aulas. A escola Municipal Roberto José Ferreira está entregando atividades impressas desde o início da pandemia, além de grupos de Whatsapp com cada turma da escola. Nestes grupos as mesmas atividades impressas estão disponíveis em forma de documentos (PDF), além das atividades os professores estão nos grupos para sanar todas as dúvidas e dar orientações aos alunos. O Centro Municipal de Educação Infantil Reino Encantado está enviando semanalmente atividades estabelecidas na matriz curricular através do WhatsApp juntamente com orientações pedagógicas aos pais por meio de vídeos gravados pelos docentes e outros vídeos educativos com o objetivo do pleno desenvolvimento da criança. Todas as escolas estão realizando atividades online e impressas para os alunos desde o mês de abril.

Veja também sobre Educação a distância Nova Monte Verde nova realidade Mato Grosso Alunos EAD Voltar + Destaques