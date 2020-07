Destaques 11/07/2020 05:07 IFMT inaugura laboratório para testes de Covid-19 em Alta Floresta O Laboratório de Biologia Molecular para detecção de Covid-19 será o única da região e atenderá os municípios de Alta Floresta, Carlinda, Paranaíta, Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes e Apiacás. Foto: Divulgação O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) de Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá, vai inaugurar laboratório para testes de Covid-19 neste sábado (11).bO laboratório será o único da região a fazer testes PCR para coronavírus. O Laboratório de Biologia Molecular para detecção de Covid-19 será o única da região e atenderá os municípios de Alta Floresta, Carlinda, Paranaíta, Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes e Apiacás. O laboratório terá capacidade para fazer 480 testes RT-PCR por semana, considerado o melhor pela Organização Mundial de Saúde (OMS) pelo alto índice de precisão e confiabilidade. Hoje as cidades da microrregião de Alta Floresta só fazem os chamados “testes rápidos”, que têm alto índice de falso-positivo ou falso-negativo. Já os testes PCR realizados atualmente são enviados para Cuiabá e demoram até 20 dias para ficarem prontos. Com o novo laboratório, a região terá uma melhor controle epidemiológico da doença. Mato Grosso já registrou mais de 26 mil casos de Covid-19 e 961 mortes pela doença, até essa quinta-feira (9), segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES) A criação do laboratório é uma parceira do IFMT com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, prefeitura de Paranaíta e o Consórcio de Saúde dos Municípios do Polo de Alta Floresta. Essas instituições aportaram recurso financeiro para a compra de materiais e equipamentos, enquanto o IFMT entrou com o espaço físico e com os profissionais técnicos para a realização dos testes. Caso a demanda por testes nesses municípios aumente, o laboratório tem a capacidade de dobrar a produção por semana, a depender da compra de mais insumos e um equipamento de análise. O IFMT de Alta Floresta também desenvolve outras ações no combate à pandemia, como a produção de máscaras e de álcool líquido 70% e álcool em gel. Já foram produzidos oito mil litros desses produtos.

