Destaques 11/07/2020 05:44 Boletim oficial: sobe o número de infectados com a covid-19 em Alta Floresta O número de infectados com o novo coronavírus subiu de 209 para 222, nas últimas 24 horas. Deste total, 183 já estão recuperados, segundo boletim da prefeitura, cinco a mais da ultima quinta-feira(9). A prefeitura informou que há cinco pacientes diagnosticados com a covid-19 internados. Um está no hospital regional, em estado moderado. Em hospital privado, dois estão em estado moderado e dois em estado grave. Outros quatro pacientes foram transferidos de Alta Floresta. Segundo o boletim epidemiológico, 226 casos suspeitos são investigados (ontem eram 211). Alta Floresta contabiliza seis óbitos, desde o início da pandemia.

Veja também sobre Boletim oficial covid-19 Alta Floresta Mato Grosso infectados Voltar + Destaques