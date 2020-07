Destaques 11/07/2020 15:09 Águas Alta Floresta inicia 2ª etapa de inspeção e limpeza em ETA A Águas Alta Floresta dá continuidade neste domingo (12) ao trabalho de inspeção e limpeza preventiva dos decantadores da Estação de Tratamento de Água (ETA) da cidade. Dividido em três etapas para não prejudicar o abastecimento à comunidade, o procedimento técnico se iniciou no dia 5 e terá a segunda etapa realizada em horário diferenciado, já no início da manhã. A terceira e última etapa da manutenção acontece no dia 19 de julho. Visando manter no mais alto padrão de qualidade o processo do tratamento da água fornecida à população alta-florestense, a primeira etapa foi realizada em um dos módulos dos decantadores e calhas coletoras da água decantada. O serviço ocorreu conforme o previsto pela equipe de profissionais da Águas Alta Floresta, sem transtornos à população. Os decantadores desenvolvem papel essencial no processo de tratamento da água. Nesses compartimentos acontecem os métodos físicos de separação das impurezas, separando a água de partículas sólidas. A água bruta, captada do rio, vai então sendo “purificada” e, aos poucos, ao longo das etapas de tratamento, se tornando apta ao consumo humano. Necessário para a manutenção da alta qualidade do tratamento de água, nesta segunda etapa da manutenção preventiva, outros dois módulos serão vistoriados e higienizados. Conforme o planejamento, as equipes iniciarão o serviço às 6h, com previsão de finalização às 10h. Equipe mobilizada, já na alvorada do domingo, para atender à comunidade com o máximo de comodidade, sem impactos ao abastecimento. A terceira etapa está programada para o domingo seguinte (19). “O objetivo da inspeção e limpeza é a manutenção do processo de tratamento da água. Nossas equipes estão preparadas para desenvolver o serviço com qualidade, sem interferência no abastecimento de nossa cidade”, reforça Christopher Alves, gerente da Águas Alta Floresta. Em caso de dúvidas ou precisando de algum serviço da concessionária, os canais de atendimento são: 0800 400 0504, o WhatsApp (17) 9 9641-3259 e o site iguasa.com.br/alta-floresta.

