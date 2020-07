Destaques 11/07/2020 15:35 Redação I Nativa News SEMA e Polícia Civil de Paranaíta apreendem mais de 87 quilos de pescado irregular Pouco mais de 87 quilos de pescado irregular foram apreendidos em ação conjunta da Sema e Polícia Judiciária Civil nesta sexta-feira (10). Além de pescado, a ação resultou na apreensão de itens de pesca, motores e na aplicação de R$ 6.800,00 em multas. A operação foi desenvolvida pela Sema (Secretaria de Estado de Meio Ambiente) por meio da Diretoria de Unidade Desconcentrada (DUD) de Alta Floresta e Polícia Judiciária Civil de Paranaíta. As fiscalizações e apreensões ocorreram no Rio Telles Pires, entre as usinas Telles Pires e São Manoel. Foram apreendidos barcos, rabetas e um caminhão usado na pesca irregular, além de 87,5 quilos de pescado, grande parte fora de medida permitida, apetrechos de pesca proibidos como redes e espinhéis. As operações de repressão à pesca predatória devem ter continuidade nos próximos dias.

