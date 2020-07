Destaques 12/07/2020 05:41 Redação I Nativa News MT-208: Homem morre e outro fica ferido em batida entre motos em Nova Monte Verde. Foto: Montagem Nativa News O acidente com vítima fatal foi registrado por volta das 16h na rodovia MT-208, próximo ao mercado popular em Nova Monte Verde. Envolvendo duas motocicletas, um dos envolvidos veio a óbito no local, o outro foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin em Alta Floresta. Conforme informações da Polícia Judiciária Civil, aparentemente ambos motociclistas seguiam no mesmo sentido. O condutor de 68 anos seguia em uma motocicleta XR, o jovem de 27 anos seguia atrás em uma motocicleta Bros quando houve o choque na traseira, provocando o grave acidente. Valcir Francisco Pereira da Silva não resistiu ao impacto e faleceu no local. O idoso foi socorrido com dores abdominais. No local do acidente uma grande aglomeração de pessoas, curiosos e amigos do jovem que faleceu. Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada e esteve no local realizando a perícia para apurar as condições do acidente. O fato foi registrado pela Polícia Judiciária Civil.

