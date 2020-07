Destaques 12/07/2020 07:10 Alta Floresta: Unemat realiza 13ª Semana da Biologia Foto por: Divulgação O período de inscrições para a 13ª Semana da Biologia: Conectando conhecimentos sobre saúde clima, biodiversidade e educação do curso de Ciências Biológicas da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), câmpus de Alta Floresta, será de 15 de julho a 30 de agosto. O evento acontecerá de 31 de agosto a 6 de setembro. As inscrições e submissões de resumos e minicursos serão feitas pela página do evento, que estará ativa a partir do dia 15, em: https://xiiisebaf.wixsite.com/xiiisebaf. As vagas são ilimitadas e abertas à comunidade em geral. O evento tem carga horária e certificação de 15 horas. As palestras e mesas redondas serão transmitidas pelo canal YouTube da XIII Sebaf, mas os inscritos também poderão participar pelas plataformas digitais Zoon e Google Meet, onde os minicursos serão ministrados. 31/08 a 06/09 13ª Semana da Biologia: Conectando conhecimentos sobre saúde clima, biodiversidade e educação. Ciências Biológicas. Sem limite de vagas / comunidade em geral Inscrições: https://xiiisebaf.wixsite.com/xiiisebaf (15/07 a 30/08) Carga Horária: 15 horas Realização nas plataformas: YouTube da XIII Sebaf, Zoon e Google Meet Mais informações com a professora coordenadora: Solange Aparecida Arrolho da Silva (66) 99222-6200 / solange.arrolho@unemat.br e com a comissão organizadora: sebaf.afl@unemat.br

