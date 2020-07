Destaques 13/07/2020 06:32 Biorosario Policial Penal de Alta Floresta morre após acidente na MT-010 em Rosário Oeste Foto: Reprodução Na tarde de ontem domingo (12), Policiais Militares de Rosário Oeste foram acionados para atender um acidente de trânsito que aconteceu na Rodovia MT-010, no km 86, próximo ao sítio Sales. Chegando ao local os policiais encontraram uma caminhonete Hilux placa FNP-7203 às margens da rodovia capotada. De imediato foi acionada a ambulância do Hospital Amparo, de Rosário Oeste, onde ao chegar ao local constataram o óbito do condutor do veículo que foi identificado posteriormente sendo o policial penal Gilberto Ferreira Lisboa, ele trabalhava em Alta Floresta. Um segundo ocupante do veículo, identificado como Paulo, encontrava-se deitado ao lado do veículo acidentado com sinais de fraturas no braço e escoriações pelo corpo. Ele queixava-se de sentir muita dor e estava lúcido. Paulo recebeu os cuidados médicos e foi encaminhado para o Hospital Amparo. Segundo relatos de moradores o condutor perdeu o controle da direção por motivos desconhecidos e saiu fora da rodovia, causando o capotamento . O Policial Penal portava um coldre e algumas munições, porém a Polícia Militar e a Polícia Civil realizaram varreduras no local, mas não localizaram a arma que o mesmo portava. Diante dos fatos foi informado os órgãos competentes, Polícia Civil, Politec para que fossem tomadas as providências cabíveis.

