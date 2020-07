Destaques 14/07/2020 05:31 Alta Floresta registra 196 recuperados do coronavírus Foto: Divulgação O número de recuperados do novo coronavírus aumentou de 190 para 196, nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 243 pessoas foram infectadas. Outros 213 possíveis casos são investigados. Além dos que estão recuperados, há ainda infectados em tratamento. No hospital regional, uma pessoa está em estado moderado. Em hospital privado, dois estão em estado grave e um estado moderado. No total, quatro pacientes foram transferidos e o município registra seis óbitos.

