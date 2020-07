Destaques 14/07/2020 06:19 www.aeroin.net Azul volta operar em Alta Floresta com voos quatro vezes por semana para Cuiabá. Pela primeira vez desde 26 de março, quando a pandemia do coronavírus começou a se intensificar, a Azul atinge ontem a marca de mais de 200 voos em um único dia. Serão exatos 225 voos até o fim de segunda-feira, 13 de julho. Somando as operações em parceria com a TwoFlex, a companhia terá 255 decolagens, para 106 rotas e em 68 cidades. Dentre as novidades da malha estão a retomada das operações em Maringá, Paraná, em João Pessoa, Paraíba, e em Alta Floresta, Mato Grosso. A cidade do sul do país volta a ter quatro ligações semanais com Campinas, enquanto a capital paraibana passa a ser conectada diariamente com Recife, o centro de conexões da Azul no Nordeste do país. Já Alta Floresta tem, também a partir de ontem segunda-feira 13, voos quatro vezes por semana para Cuiabá. Além da retomada das bases, a Azul inaugura, nesta semana, os mercados Campinas-Chapecó, Recife-Teresina e Cuiabá-Campo Grande. Todos os novos voos seguirão os mesmos protocolos e medidas de higiene estabelecidos pela Azul desde o início da pandemia. Informações oficiais da Azul

