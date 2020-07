Destaques 14/07/2020 06:53 Assessoria de Comunicação INSS Digital: novo modelo de atendimento já é realidade em Nova Monte Verde Foto: Divulgação O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Nova Monte Verde, desde outubro de 2019 tem novos fluxos de atendimento e de trabalho para facilitar a vida do segurado, promover qualidade de vida para os seus funcionários e mitigar problemas como falta de servidores e de agências físicas. O chamado INSS Digital é um projeto que consiste na construção de um novo fluxo de atendimento, combinando aspectos presenciais e remotos. Nova Monte Verde foi o primeiro município no extremo norte do estado de Mato Grosso a fazer a adesão. Em outubro de 2019 três servidores receberam capacitação no município de Sinop, desde então, mais de 800 atendimentos já foram efetivados em Nova Monte Verde. A adesão ao INSS Digital facilitou o acesso da população ao atendimento que antes era em Alta Floresta, como os atendimentos específicos de BPC – Benefício de Prestação Continuada, e aposentadoria rural e urbana e demais serviços, agora a população não precisa mais se deslocar de seu município para ser atendido.

