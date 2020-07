Destaques 14/07/2020 15:36 Governo recupera asfalto da MT-419 entre Guarantã do Norte e Novo Mundo O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), está restaurando 32 quilômetros da rodovia MT-419 entre os municípios de Guarantã do Norte e Novo Mundo, na região Norte de Mato Grosso. A restauração consiste em refazer o pavimento, a fim de restabelecer os padrões adequados de fluidez, conforto e segurança da rodovia. As obras estão em ritmo acelerado e aproximadamente 27% dos serviços já foram executados. De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, a recuperação da rodovia vai facilitar o escoamento da produção de ambos os municípios, que têm vocação para produção agrícola e pecuária, até o corredor logístico da BR-163.. Para o prefeito de Novo Mundo, Toni Mafini, é nítido o empenho e compromisso do Governo do Estado com os municípios do Nortão, especialmente com Novo Mundo, que se demonstra com o início da obra na MT-419, tão aguardada por todos da cidade. “Isso mostra a grande credibilidade da gestão municipal e a visão de que Novo Mundo, aos poucos, está se tornando um importante polo do agronegócio em Mato Grosso”, disse o prefeito. Outras melhorias Além da pavimentação, o Governo está executando outras obras para melhorar a infraestrutura da região. Em Guarantã do Norte, serão asfaltados 72 mil m² de travessias urbanas, por meio de um convênio firmado com a prefeitura. O valor total do convênio é de R$ 825 mil e a Sinfra vai repassar R$ 700 mil para a pavimentação das avenidas Alcides M. Capelini e Jequitibá, além das ruas das Sapucaias e das Amendoeiras. Ainda em Guarantã do Norte, Governo já concluiu a obra da ponte de concreto na MT-419 sobre o Rio Braço Norte. A ponte tem 120 metros e foram investidos R$ 6,5 milhões na sua construção. (Com informações da assessoria da Prefeitura de Novo Mundo)

