Destaques 14/07/2020 19:34 Juliana Carvalho | Sema-MT Mato Grosso reduz alertas de desmatamento em junho Foto por: Mayke Toscano/Secom-MT O Estado de Mato Grosso reduziu em 40% o número de alertas de desmatamento no mês de junho em comparação a maio de 2020. Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) por meio do sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter) apontam que foram contabilizados 126 km² de alertas de desmatamento em junho contra 176 km² em maio de 2020. Já em relação a 2019, os alertas de desmatamento do mês de junho em MT diminuíram em 32km² “Os resultados deste mês apontam que nossas ações de comando e controle que aliam tecnologia, inteligência e presença no campo estão no caminho correto para coibir o avanço do desmatamento”, destacou o secretário Adjunto Executivo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Alex Marega. Os dados foram apresentados durante reunião do Comitê Estratégico para o Combate do Desmatamento Ilegal, a Exploração Florestal Ilegal e aos Incêndios Florestais (CEDIF-MT) realizada na última sexta-feira (10). Na avaliação dos membros do comitê, os aumentos dos alertas em maio são resultado de uma sensação equivocada dos infratores de que o Estado não estaria em campo durante a pandemia do novo coronavírus. “Muito pelo contrário, estamos intensificando nossas ações, já que fiscalização ambiental é uma atividade essencial”, completa Marega. Por meio do Plano de Ação de Combate ao Desmatamento Ilegal e Incêndios Florestais 2020, Mato Grosso atua em seis frentes de atuação: planejamento e gestão, monitoramento, fiscalização, responsabilização, prevenção e combate aos incêndios florestais e comunicação. O investimento de R$ 22 milhões será dividido entre orçamento próprio do Governo de Mato Grosso e aportes do Programa REDD+ para Pioneiros (REM-Mato Grosso). Como resultado das ações de comando e controle, Mato Grosso aplicou de janeiro a junho de 2020 mais de R$ 580 milhões em multas e embargou 131 mil hectares. Ao longo dos últimos seis meses foram apreendidos cerca de 180 maquinários utilizados em crimes ambientais, incluindo um helicóptero. Alertas Os dados do Deter fornecem informações aos agentes fiscalizadores, permitindo planejar ações, agir com estratégia e celeridade. Os avisos do Governo Federal complementam as informações obtidas pela Sema por meio da Plataforma de Monitoramento da Cobertura Vegetal, que utiliza imagens dos satélites Planet. Assim, se trata de um tipo de dado que gera indicadores sobre o desmatamento, mas que não passa por uma validação. Os dados consolidados do desmatamento na Amazônia são divulgados pelo Inpe por meio do Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (Prodes).

Veja também sobre Mato Grosso desmatamento crimes ambientais Voltar + Destaques