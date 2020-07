Inscrições publicadas pela Unemat para Residência Pedagógica são adiadas para o dia 29

As inscrições para Residência Pedagógica, publicadas pela Universidade do Estado de Mato Groso (Unemat), foram adiadas para o dia 29 de julho com outras alterações do cronograma. As alterações estão disponíveis nos editais complementares nº 002/2020 dos editais disponíveis.

São ao todo 312 vagas para residentes e 39 vagas para preceptores, para os cursos de licenciatura em Educação Física, Ciências Biológicas, Letras, Matemática, Geografia, História e Pedagogia, distribuídas nos Câmpus Universitários de Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Diamantino, Juara, Pontes e Lacerda, Sinop e Tangará da Serra, no Câmpus Avançado de Rondonópolis e no Núcleo Pedagógico de Cuiabá. Ambas estão disponíveis na página de editais da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg) que pode ser acessada clicando aqui.

O Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que integram a Política Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica, a partir da segunda metade de seu curso.

O programa concede bolsas aos licenciandos, denominados Residentes, aos professores das escolas da rede pública de educação básica (Preceptores) e aos professores das IES (Docentes Orientadores).

A Unemat obteve a aprovação de 312 bolsas de Residentes para acadêmicos dos cursos de licenciatura, 39 bolsas de Preceptores para professores das escolas da rede pública de educação básica.

Edital nº 001/2020 Proeg/Unemat de Residência Pedagógica para preceptores.

Edital Nº 002/2020 Proeg/Unemat de Residência Pedagógica para residentes.