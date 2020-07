Destaques 15/07/2020 07:13 MT Esporte Alta Floresta recebe mais de 2 milhões de emenda para combate ao Covid 19 O senador Jayme Campos (DEM) destinou algumas emendas para o estado de Mato Grosso, para o combate ao Novo Corona Vírus. Uma dessas emendas foi encaminhada para o nortão do estado de Mato Grosso, a de maior valor, foi para o município de Alta Floresta. O valor do recurso é de 2.n3 milhões de reais oriundo do Ministério da Saúde e servirá para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Coronavírus - COVID 19. A emenda foi validada na através da portaria Nº 1666 no dia 01/07/2020, publicada no DOU dia 02/07/2020 e pago nessa quarta (14). Além de Alta Floresta, vários outros municípios também foram contemplados, dentre esses, Apiacás que foi contemplado também no dia de hoje com uma emenda no valor de R$300.000,00. Os recursos financeiros serão destinados ao custeio das ações e serviços de saúde para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID 19, podendo abranger a atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica, a aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares, o custeio do procedimento de Tratamento de Infecção pelo novo coronavírus - COVID 19, previsto na Portaria nº 245/SAES/MS, de 24 de março de 2020, bem como a definição de protocolos assistenciais específicos para o enfrentamento à pandemia do coronavírus. Confira os valores publicados hoje no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).

