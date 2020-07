Destaques 15/07/2020 07:24 Redação I Nativa News Coronavírus: Médico de Paranaíta é transferido para Cuiabá com Covid-19 Foto: Divulgação Pouco mais de quatro meses na linha de frente ao combate do novo coronavírus em Paranaíta, o médico Dr Marcos foi transferido para a capital do estado para tratamento acometido pela covid-19. O médico era um dos responsáveis pelo tratamento de pacientes com síndromes gripais no município, apresentando sintomas há alguns dias, estava em isolamento hospitalar e na tarde desta terça-feira (14) foi transferido à Cuiabá. Acompanhado da esposa, também médica Dra Milena, o médico foi levado de ambulância e deve permanecer até sua recuperação. Em áudio enviado pelo WhatsApp, Milena tranquiliza afirmando que ela não apresentou nenhum sintoma e que o esposo deixou o município bem. No mesmo áudio a médica agradece todos os profissionais de saúde de Paranaíta, a secretária de saúde e também o prefeito Toni Rufatto pelo carinho e cuidado com o esposo.

