TJ/MT acata pedido e determina o trancamento de Ação Penal contra advogados de Colíder

Por maioria, os desembargadores da 2º Câmara Criminal do Tribunal de Justiça (TJ/MT) decidiram na quarta-feira (24.06) trancar a Ação Penal contra os advogados Silvio Eduardo Polidorio e Jayme Rodrigues de Carvalho Junior, acusados de extorquir o ex-prefeito de Guiratinga (a 331 km de Cuiabá) Gilmar Domingos Mocellin.



Consta dos autos, que eles foram acusados de supostamente ter invadido, ao lado de outros três homens, uma fazenda do ex-prefeito de Guiratinga com o objetivo de ameaça-lo para efetuar um pagamento de R$ 800 mil a mando de Carlito Ramos Rezende.



A área seria palco de uma disputa entre o ex-prefeito e o suposto mandante do crime. Em 04 de novembro de 2019 os advogados se apresentaram perante o Juiz Aroldo José Zonta Burgarelli, titular da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT, para cumprimento do mandado de prisão e foram liberados no mesmo dia.



Os advogados pediram o trancamento da Ação Penal junto ao TJ/MT, fundamentando o Habeas Corpus no fato de que estariam atuando profissionalmente e que não teriam cometido qualquer fato criminoso, apresentaram filmagens e outros documentos que comprovariam a inverdade das acusações.



O julgamento se estendeu do dia 27 de maio de 2020, quando o Desembargador Relator Pedro Sakamoto proferiu seu voto, que foi vencido pelos votos do Desembargador Revisor Rui Ramos Ribeiro e da Juíza Glenda Moreira Borges.



Na decisão, foi apontado pelo Desembargador Rui Ramos que “a denúncia revela-se carente de suporte probatório mínimo capaz de demonstrar indícios de sua autoria, porquanto fundada em meras conjecturas e ilações, permitindo-se concluir que a prova não é frágil; é inexistente, reveladora da patente falta de justa causa”, bem como que “que o paciente é advogado atuante, tendo relatado que acompanhou seu cliente até a mencionada fazenda. Há de se observar que durante o pouco tempo da permanecia do paciente e demais naquela localidade, pela imagem não se verifica nenhuma animosidade entre todos, ainda, sequer a suposta vítima estava presente no local.”.



O fato ganhou bastante destaque na mídia, devido o fato de Silvio Eduardo ser o atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Colider, Jayme Rodrigues de Carvalho ser advogado criminal com notória atuação na região norte de Mato Grosso há mais de 30 anos e a suposta vítima, Gilmar Domingos Mocellin ser ex-prefeito de Guiratinga.



Jayme destacou que “depois de sentir o peso de uma injustiça, onde as matérias veiculadas tentaram me fazer um leproso social, sendo acusado de um crime, de proporções horrendas e que eu, jamais cometi, felizmente a justiça dos homens coibiu que se perpetrasse uma grande injustiça. Foi, militando na advocacia criminal perante o Tribunal do Júri por mais de 30 anos, levando o nome da minha querida Alta Floresta onde quer que eu estivesse a proferir uma defesa, que jamais envergonhei a Cidade e a sua População.

De cabeça erguida, faço um relato do ocorrido, prestando contas àqueles que jamais acreditaram em tais notícias e, inclusive àqueles que não me conhecem e que fizeram da mentira uma verdade absoluta, finalizo lembrando o grande poeta, que em um momento de grande inspiração disse o seguinte: “vela inteira não me ilumina, cotoco de vela quer me iluminar, chuva grossa não me molha, sereno quer me molhar”, foi feito Justiça!”



A decisão preferida pela 2º Câmara Criminal do Tribunal de Justiça (TJ/MT) transitou em julgado na data de ontem (14.07), o que significa que a Procuradoria do Ministério Público não encontrou nenhum reparo a ser feito naquilo que prevaleceu no julgamento.



Procurado pela redação, Silvio Eduardo afirmou que “neste momento, só nos resta colocar a cabeça no lugar, pois as mentiras que estribaram a acusação infundada que sofremos, devastaram as nossas vidas nos últimos meses. São anos para construir uma reputação, ai vem uma investigação porcamente conduzida e uma denúncia totalmente infundada, que mesmo assim foi recebida por um Juiz que cochilou em seu mister e quase destroem tudo aquilo que se conquista em uma vida. Por sorte, nossas raízes estão fixadas em terreno fértil e não foi essa tempestade que nos derrubou. Só nos resta agradecer a todos que acreditaram em nossas palavras e em nossa probidade, que assinaram declarações e atestados afiançando nossa conduta, foram Juízes, Promotores,

Delegados, o Colégio de Presidentes e toda a diretoria da Seccional da OAB da OAB/MT, Advogados das mais diversas Cidades, Acadêmicos de Direito e uma parcela incontável da Sociedade da Região Norte, a todos estes nossos infindáveis agradecimentos”