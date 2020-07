EMPAER | 58 novos veículos vão atender produtores de Alta Floresta e outros 32 municípios

Para atender 33 municípios do Estado na atividade produtiva visando a redução do desmatamento e fortalecimento das cadeias produtivas, a Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), realiza a entrega de 58 novos veículos e 347 equipamentos de informática. São 22 caminhonetes e 36 veículos (hatch) locados com recursos do Programa REED+For Early Movers (REM), viabilizados pelos governos da Alemanha e Reino Unido. Nesta quarta-feira (15), foi realizada a entrega de veículos para os técnicos da região de Alta Floresta.

Região de Rondonópolis será beneficiada

O presidente da Empaer, Renaldo Loffi, destaca que devido ao novo coronavírus, foi feito um cronograma de entrega por regiões, com datas diferentes para evitar aglomerações. A intenção é que até o final desde mês de julho, as cinco regiões (Cuiabá, Juína, Rondonópolis, Sinop e Alta Floresta), estejam atuando com os novos veículos e equipamentos em seus municípios. “Queremos dar celeridade nesse processo de entrega e fomentar a iniciativa de suma importância e de enorme impacto ambiental e social”, esclarece.

De acordo com Loffi, a Empaer vai prestar atendimento a 5.750 agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais, pequenos e médios produtores. Em um período de um ano serão executados dois subprogramas do REM, um para atender 3.350 agricultores familiares nas cadeias produtivas da pecuária leiteira, fruticultura (banana e citrus), culturas perenes (cacau e café), e o outro para atender 2.400 pequenos e médios produtores que desenvolvem a atividade da pecuária de corte e na modalidade cria de bezerros.

Os técnicos da Empaer serão responsáveis pela assistência técnica contínua e a implantação de boas práticas nas cadeias produtivas. O programa REM em Mato Grosso prevê que recursos serão repassados para estruturação e apoio as atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) em contrapartida ao cumprimento de metas de redução de desmatamento no Estado. Os repasses são realizados anualmente e a gerência financeira desses recursos fica a cargo do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio).

22 camionetes 4 X 4 e 36 veículos de apoio

As 22 caminhonetes são do modelo Amarock, com tração 4×4 e os 36 veículos são do modelo Ford KA. O contrato de locação é por um período de 12 meses de atividade. O Programa será estendido até 2022, podendo ser prorrogado o contrato de locação por mais um ano. Os equipamentos de informática adquiridos são computadores, impressoras, tabletes e outros.

Os municípios contemplados com veículos novos estão em Alta Floresta, Carlinda, Colider, Guarantã do Norte, Nova Bandeirante, Matupá, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Novo Mundo, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Cuiabá Acorizal, Barão de Melgaço, Chapada dos Guimarães, Jangada, Nossa Senhora do Livramento, Nobres, Poconé, Rosário Oeste, Santo Antonio do Leverger e Várzea Grande, Juina, Aripuanã Castanheira, Colniza, Cotriguaçu, Juara, Juruena, Poxoréu , Marcelândia e Santa Helena.

Programa REM em Mato Grosso

O Programa faz parte da Estratégia PCI (Produzir, Conservar e Incluir) do Estado de Mato Grosso, e é coordenado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) com a cooperação da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e Superintendência de Assuntos Indígenas da Casa Civil. O Programa conta também com o apoio de outras entidades e instituições.