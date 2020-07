Destaques 17/07/2020 08:45 Redação I Nativa News PM de Alta Floresta apreende três pessoas por tráfico de drogas na rodovia MT-208 Foto: Divulgação Polícia Militar de Alta Floresta efetuou a prisão de três pessoas por associação ao tráfico ilícito de drogas na noite de ontem (16) na rodovia MT-208 em Alta Floresta. A prisão ocorreu após denúncia anônima de que estava chegando no município um carregamento de drogas via transportadora, vindo de Sinop. Foram apreendidas 150 grama de produto entorpecente embalado em uma caixa com tijolos. A encomenda não possuía remetente e era destinada a uma velha conhecida como usuária de drogas em Alta Floresta. A denúncia relatava que a encomenda chegaria em um veículo Doblo, barreiras foram montadas na rodovia, por volta das 22h o veículo foi abordado nas proximidades do instituto de educação localizado na rodovia. Apenas o motorista ocupava o veículo, ao ser abordado relatou que a encomenda foi deixada no ponto de apoio em Sinop apenas com destino à Alta Floresta. Durante a abordagem um veículo Gol com quatro ocupantes chegou ao local. Estes ocupantes foram arrolados como testemunha, um deles filho do condutor do Doblo. O suspeito ligou para a mulher que receberia a encomenda e recebeu um endereço do filho dela para a entrega. A guarnição da Polícia Militar acompanhou o entregador de longe, no momento em que uma motocicleta com dois ocupantes se aproximou, parando em frente a um escritório comercial onde foram abordados. A mulher assumiu ser a proprietária da encomenda, afirmando que as porções eram para ela e para um conhecido. Diante os fatos todos foram encaminhados a Central de Operações da Polícia Militar, o Boletim de Ocorrências registrado e encaminhados a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

