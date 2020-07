Destaques 17/07/2020 09:30 Altaflorestense morre por Covid-19 após ficar internado em Cuiabá Foto: Reprodução Faleceu durante a madruga desta sexta-feira (17) o empresário alta-florestense, Osvaldo Paluski Mariano conhecido como “Gauchinho da Retinorte”. Estava internado em Unidade de Tratamento Intensivo na capital do estado acometido pela covid-19. Há cerca de uma semana foi transferido para UTI com o agravamento da doença, durante esta madrugada acabou falecendo. O corpo será trasladado à Alta Floresta com previsão de sepultamento as 14h no Cemitério Municipal Jardim da Saudade. O município de Alta Floresta contabiliza sete mortes confirmadas por covid-19.

