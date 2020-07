Destaques 18/07/2020 09:26 Redação I Nativa News Policia Militar apreende 185 kg de pescado irregular em Nova Monte Verde Foto: Divulgação A Polícia Militar de Nova Monte Verde apreendeu cerca 185 quilos de pescado, sendo 80 matrixãs, 12 cachara, 12 piau , 14 mandubé e vários pacotes contendo file de peixe tipo cachara sendo 40 quilos, um Fiat Strada, branca, um barco de 6 metros marca e uma carretinha de barco. Conforme a policia militar a ocorrência foi atendida após denúncia de que no rio São João, próximo da ponte da Fazenda São João (conhecida como Ponte Do Netão), haviam pescadores utilizando de petrechos de pesca proibidos para pesca. Ao verificar a denúncia, os policiais encontraram , os pescadores, que questionados sobre local do acampamento e a quantidade de peixe, estes informaram o local de acampamento e que possuíam aproximadamente 120 quilos de pescado. Na diligência, a PM encontrou uma arma de fogo, uma espingarda 5.5 porém adaptada para o calibre 22 e 3 caixas de isopor lotada de peixe, sendo cachara, matrixã ,piau, mandubé e vários file de peixe cortados para disfarçar a pesca de peixes fora do tamanho permitido. No rio foram localizados vários espinhéis armados, amarrados de uma margem a outra, foram contabilizados 18 varais armados com cerca de 20 anzóis, todos iscados para a pesca predatória, petrechos proibidos de acordo com a lei estadual nº 9096/2009. Além do pescado, os policiais também apreenderam diversos rolos de corda com vários anzóis (tipo espinhel), uma espingarda 5.5 adaptada para .22", um motor 15 hp, um motor rabeta 6.6 hp, um Fiat Strada, branca, um barco de 6 metros marca e uma carretinha de barco. Os peixes apreendidos foram pesados e contabilizados totalizando 185kg de pescado aproximadamente.

Veja também sobre Nova Monte Verde pescado irregular 185 kg Mato Grosso Voltar + Destaques