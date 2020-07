Destaques 18/07/2020 16:36 Arão Leite/J. Cidade PESCA E TURISMO: Família de Alta Floresta destaca pesca do tambaqui no Rio Teles Pires O município de Alta Floresta continua sendo um dos maiores atrativos do estado e famoso a nível nacional por sua pesca esportiva. O Rio Teles Pires, um dos maiores aquários naturais da bacia amazônica por exemplo, é sempre uma opção para quem gosta de praticar belas pescarias, principalmente em família como é o caso do Agente de trânsito Carlos Nascimento. O pescador nas horas vagas, até mesmo para se manter em isolamento social e ao mesmo tempo fazer ótimo programa com a esposa Fabiane e a filha Júlia, está sempre se aventurando na construção de novas histórias. Foi assim que acabou e ilustrar mais um episódio, fisgando em um belo final de semana, uma grande tambatinga e um tambaqui. Os dois considerados gigantes de escama do Teles Pires pesaram em torno de 25 e 28 quilos. Não são os maiores já que o próprio Carlos Nascimento há cerca de dois anos fisgou uma tambatinga de 37 quilos e claro, sempre em família. “São momentos maravilhosos e ao lado de quem a gente gosta, apreciando o nosso Rio Teles Pires”, conta orgulhoso ele lembrando claro, que a filha e a esposa são ótimas pescadoras. “E Elas gostam muito assim como eu”, revela.

Assim como Carlos outros pescadores de Alta Floresta aproveitam a alta temporada de pesca para buscar os maiores ou melhores exemplares no Rio Teles Pires e fazerem um registro. Assim fez o trabalhador Everton que que também é pescador de Tambaqui e tambatinga, e ao longo dos últimos três anos já pescou pelo menos quatro gigantes, de 25, 28, 30 e 32 quilos.

É através de histórias como a dos pescadores locais que turistas aumentam a ansiedade de conhecerem a cidade polo do extremo norte de Mato Grosso e mais ainda, pescar no Rio Teles Pires onde existe ainda os grandes bagres como cacharas, pirararas, jaús e a piraíba, o tubarão da água doce. Mesmo em momento de pandemia, pousadas atendem grupos revezados para não permitir a aglomeração de pessoas.

