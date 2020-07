Destaques 19/07/2020 08:27 Nortão Online Cliente de Nova Monte Verde fatura carro em sorteio da Rede Machado Foto; Reprodução/Facebook Foi realizado ontem, sábado (18), o grande sorteio da Rede Machado que premiou uma consumidora sortuda com um Fiat Mobi, zero km. A ganhadora foi Aparecida Rodrigues, moradora de Nova Monte Verde. O sorteio foi feito nas dependências do Atacado Machado em Colíder, transmitido pelo Instagram e Facebook e acompanhado pela equipe Machado com grande expectativa. O sorteio foi exclusivo para clientes do Machado de Colíder, Matupá e Alta Floresta e será apenas o primeiro a ser lançado pelo aplicativo Clube M de Vantagens. Ao baixar o aplicativo e entrar para o clube, você tem acesso completo a todas as vantagens e benefícios do Machado, recebe ofertas e publicações exclusivas e participa de todas as campanhas e premiações.

