Destaques 19/07/2020 08:30 Arão Leite/Jornal da Cidade Auxílio emergencial sacado por terceiros gera cerca de 300 ocorrências em Alta Floresta Foto: Marcello Casal Jr./AgBR O auxílio emergencial oferecido a milhares de brasileiros durante a pandemia, tem sido alvo de golpistas também. No município de Alta Floresta por exemplo, a informação na Delegacia Municipal de Polícia Civil é de que todos os dias duas a três pessoas prestam queixa reclamando que o bônus foi sacado por um desconhecido. O registro de ocorrência é uma orientação da própria Caixa Econômica Federal para que a pessoa que foi lesada possa requerer junto à instituição financeira possível ressarcimento. Foi assim como a trabalhadora rural Patrícia Carlesso. Ela disse que recebeu a segunda parcela normal, que o valor de R$ 600 reais já caiu em sua conta poupança. Mas a segunda não conseguiu ver e ao tentar pegar a terceira, foi informada que alguém fez compra via internet com seu auxílio emergencial. “Eu não comprei nada. O e-mail que me informaram lá usado para essa compra nem é meu e não usaria para isso. Vim tentar sacar porque estou precisando fazer compras para casa e quando cheguei essa informação de que já foi sacado ou gasto”, reclamou a vítima. Apesar da preocupação da mulher e o pedido de socorro junto à Delegacia, quem é plantão e registra ocorrências no local, vê o problema como cotidiano nos últimos meses. “Acho que umas 300 pessoas já fizeram ocorrência aqui”, comentou. Os casos devem ser investigados, mas não se tem informação sobre possíveis fraudadores do sistema.

