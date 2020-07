Destaques 19/07/2020 13:25 Redação I Nativa News Coronavírus: Médico de Paranaíta transferido para Cuiabá com Covid-19 deixa UTI Transferido à Cuiabá no início da semana, Dr. Marcos, médico do município de Paranaíta deixou a Unidade de Tratamento Intensivo – UTI na sexta-feira (17). Após testar positivo para covid-19, o médico, um dos principais agentes no combate à doença, precisou transferência com complicações cardíacas. Acompanhado da esposa, Dr Milene Farias cirurgiã dentista, o médico deixou Paranaíta em uma ambulância, nas proximidades do município de Colíder sofreu um princípio de infarto, ficando um uma unidade hospitalar até a chegada de uma UTI aérea e então a transferência à Cuiabá. Em entrevista a assessoria de imprensa da prefeitura, a médica agradeceu novamente os cuidados e empenho da equipe da saúde de Paranaíta para os cuidados com o esposo, e faz um pedido à população. “Quero deixar um recado pra população de Paranaíta, que vocês tenham consciência, se cuidem, evitem sair, evitem fazer coisas na rua, vocês sabem que tem pessoas dentro da sua casa que você precisa proteger, idosas, crianças pequenas, que essa doença não está escolhendo idade das pessoas, ela está acometendo pessoas de todas as idades, não importa a comorbidade”. Farias ainda reforça o recado recém publicado pelo prefeito Toni Rufatto, sobre a importância de avisar se estiver acometido pela doença.

