Destaques 19/07/2020 13:34 www.mtesporte.com.br Óbito é registrado na ala Covid19 do Hospital Regional em Alta Floresta Foto: Reprodução O município de Alta Floresta registrou mais um óbito do Covid 19 na noite de sábado (18). A vítima de nome José Pereira da Costa de 86 anos, era morador do Lar dos Idosos e faleceu por volta das 23h19 do sábado (18). A confirmação do óbito foi feita a nossa redação por responsáveis da ala Covid19 do Hospital Regional Albert Sabin de Alta Floresta. A primeira morte registrada por Covid 19 no Hospital Albert Sabin em Alta Floresta foi no dia 27 de maio onde um detento de 76 anos da Cadeia Pública de Alta Floresta perdeu a vida. Com mais esse óbito, o número de mortes por Covid19 em Alta Floresta sobe para 8 e deve ser oficializado nos próximos boletins, assim que chegarem a confirmação do Lacen. Boletim de sábado (18) No último boletim epidemiológico emitido pelo Comitê de Enfrentamento no sábado (18) o município de Alta Floresta tinha 279 casos suspeitos, 45 confirmados e 222 recuperados. Confira o Boletim Epidemiológico emitido no sábado (18) A Prefeitura de Alta Floresta, através de uma campanha nas redes sociais solicita a população para que evite sair de casa. SEJA RESPONSÁVEL! Só saia de casa se for de extrema necessidade. Caso você, ou alguém de sua família, apresentar sintomas características de Covid-19 procure atendimento médico. Disque Saúde 136 Atitudes que devemos tomar para reforçar a prevenção ao COVID-19: Procure lavar bem as mãos com água e sabão com frequência;

Caso não possa lavar as mãos, use álcool em gel;

Se precisar espirrar ou tossir, cubra o nariz e boca;

Evite ao máximo aglomerações;

Caso precise sair de casa, mantenha o mínimo de 1 metro de distância de outras pessoas;

Mantenha sempre os ambientes bem ventilados

Não compartilhe objetos pessoais como copos e talheres

