Destaques 20/07/2020 05:51 Auxílio: Caixa começa a pagar 4ª parcela para beneficiários do Bolsa Família Foto: Pilar Olivares - 29.abr.2020/Reuters A Caixa Econômica Federal começa nesta segunda-feira (20) o pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial. Os primeiros contemplados serão beneficiários do Bolsa Família qualificados no programa, que receberão a quantia de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras) em calendário escalonado a partir do número final do NIS. Nesta segunda-feira, recebem o valor os beneficiários com NIS de final 1. O cronograma da quarta parcela para beneficiários do Bolsa Família segue até 31 de julho. Já a quinta parcela deverá ser paga para esse grupo entre 18 e 31 de agosto. Na última semana, o governo anunciou a desistência de fracionar os pagamentos das próximas duas parcelas e divulgou o calendário da quarta e quinta parcela aos beneficiários não inscritos no Bolsa Família. Aqueles que ainda não receberam as três parcelas, por terem entrado no Cadastro Único posteriormente, também já possuem um calendário de pagamentos, que pode ser consultado no site da Caixa. Trabalhadores podem sua consultar sua situação para recebimento do benefício no aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site oficial. Beneficiários do Bolsa Família Pagamento da quarta parcela

Final do NIS 1: 20 de julho Final do NIS 2: 21 de julho Final do NIS 3: 22 de julho Final do NIS 4: 23 de julho Final do NIS 5: 24 de julho Final do NIS 6: 27 de julho Final do NIS 7: 28 de julho Final do NIS 8: 29 de julho Final do NIS 9: 30 de julho Final do NIS 0: 31 de julho Pagamento da quinta parcela

Final do NIS 1: 18 de agosto Final do NIS 2: 19 de agosto Final do NIS 3: 20 de agosto Final do NIS 4: 21 de agosto Final do NIS 5: 24 de agosto Final do NIS 6: 25 de agosto Final do NIS 7: 26 de agosto Final do NIS 8: 27 de agosto Final do NIS 9: 28 de agosto Final do NIS 0: 31 de agosto Outros beneficiários Depósito do 4º pagamento (para quem já recebeu três parcelas) Nascidos em janeiro: depósito em 22/07 e saque em 25/07 Nascidos em fevereiro: depósito em 24/07 e saque em 01/08 Nascidos em março: depósito em 29/07 e saque também em 01/08 Nascidos em abril: depósito em 31/07 e saque em 08/08 Nascidos em maio: depósito em 05/08 e saque em 13/08 Nascidos em junho: depósito em 07/08 e saque em 22/08 Nascidos em julho: depósito em 12/08 e saque em 27/08 Nascidos em agosto: depósito em 14/08 e saque em 01/09 Nascidos em setembro: depósito em 17/08 e saque em 05/09 Nascidos em outubro: depósito em 19/08 e saque em 12/09 Nascidos em novembro: depósito em 21/08 e saque também em 12/09 Nascidos em dezembro: depósito em 26/08 e saque em 17/09 Depósito do 5º pagamento (para quem já recebeu três parcelas) Nascidos em janeiro: depósito em 28/08 e saque em 19/09 Nascidos em fevereiro: depósito em 02/09 e saque em 22/09 Nascidos em março: depósito em 04/09 e saque em 29/09 Nascidos em abril: depósito em 09/09 e saque em 01/10 Nascidos em maio: depósito em 11/09 e saque em 03/10 Nascidos em junho: depósito em 16/09 e saque em 06/10 Nascidos em julho: depósito em 18/09 e saque em 08/10 Nascidos em agosto: depósito em 23/09 e saque em 13/10 Nascidos em setembro: depósito em 25/09 e saque em 15/10 Nascidos em outubro: depósito em 28/09 e saque em 20/10 Nascidos em novembro: depósito também em 28/09 e saque em 22/10 Nascidos em dezembro : depósito em 30/09 e saque em 27/10

